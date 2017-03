"Lugares que hablan” inicia su temporada más extrema

Francisco Saavedra y su laureado programa “Lugares que hablan” vuelven a la pantalla este sábado para seguir mostrando las maravillas de nuestro país. El espacio, cuya última temporada obtuvo un promedio de diez puntos de rating, se transformó en la apuesta cultural más vista de la televisión chilena gracias a que el público valoró la propuesta de contar las historias de la gente que habita en las diferentes regiones del país.

“Somos súper centralista y pensamos que todo pasa en Santiago”, afirma Francisco Saavedra en entrevista con Publimetro, destacando que en este cuarto ciclo decidieron ir más allá y junto al equipo de producción visitaron el archipiélago de Juan Fernández, estuvieron en Visviri (donde nace Chile en el extremo norte) y pasaron por Chaitén y Futaleufú. El objetivo: tener más aventuras.

“Nos pusimos más extremos. La sencillez del programa está en la gráfica y ahora usamos un par de drones, pero nos pusimos más extremos en los lugares donde llegamos. Se nos echaron a perder dos o tres cámaras y en Codegua estuvimos cuatro días acampando con los arrieros y fue heavy”, relata Saavedra.

A pesar de que solo llevan la mitad de la temporada grabada, el conductor destaca que con este espacio se puedan dar a conocer otras realidades alejadas de las zonas urbanas. “A veces cuesta, pero uno tiene que ser empático. Uno siente el abandono con ellos…, y cuando sientes el abandono de tu compatriota duele en lo más profundo del alma”, confiesa.

Pero no todo ha sido tristeza, asegura el animador, quien también afirma que se ha reído como nunca durante las grabaciones y valora poder degustar la gastronomía de cada localidad, aunque recalca que el programa va más allá de la comida. “No sólo cae en el lugar típico, sino que muestra Chile en todos sus aspectos, en su magnitud. Hablamos de la identidad de un pueblo, la forma de vivir. Queremos que la gente se sienta orgullosa”, destaca satisfecho.

Francisco Saavedra también se defiende de los comentarios negativos que ha recibido “Lugares que hablan” respecto a la sobre expresión que mostraría cuando recorre los paisajes y visita a la gente. “Si es porque me río fuerte, es una etapa superada y no voy a dejar de ser el que soy”, afirma, indicando que más allá de las críticas, valora el cariño de la gente que siempre lo recibe con la mesa servida. “Soy un buen gozador de la vida, de las relaciones en torno a la mesa. Me tocó tomar tres o cuatro veces desayuno por día”, revela entre risas.

A pesar de que el programa ya realizó una temporada en el extranjero –“Lugares que hablan, en vacaciones”–, el rostro de Canal 13 sostiene que la identidad del espacio cultural es con Chile y por eso pretende seguir con los viajes alrededor del país. “Me encantaría hacer otro continente, pero que no se llame ‘Lugares que hablan’. La marca es 100 por ciento chilena y la gente lo valora. Si ‘Recomiendo Chile’ ha durado 12 años, ¿por qué nosotros no?”.