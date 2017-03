Rihanna sorprende con look punk en portada de revista

Rihanna vuelve a aparecer en las portadas, literalmente. Esta vez la cantante posó para la edición de marzo de la revista Paper Mag donde luce un look punk además de haber hecho una sesión de fotos dentro de un supermercado.

En las imágenes la intérprete de “Work” lleva un peinado color verde además de vestir diferentes prendas para la sesión.

It’s time to #BreakTheRules with @Rihanna, the star of our March issue: https://t.co/OpIe7FaaFq pic.twitter.com/7xNWim6wde

— PAPER Magazine (@papermagazine) 3 de marzo de 2017