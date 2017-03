“No soy un príncipe”: Chico reality Pascual Fernández lanza libro autobiográfico

Parece no tener fin… ¿Cómo algo tan simple me ha podido abrir a un mundo de sueños que siempre estarán en mi?… Fragmento del libro #pascualnosoyunprincipe En la biografia os dejo el enlace de donde podeis comprar el libro. Un Saludito.

A post shared by Pascual Fernandez (@pascualprincipe) on Mar 6, 2017 at 10:25am PST