Wanderlust 108 define sus actividades

Una nueva versión de Wanderlust 108 se toma el Parque Padre Hurtado de La Reina este sábado 25 de marzo con una serie de instructoras de diferentes líneas dictaran clases; la corrida de 5k no competitiva por el parque, una meditación guiada, talleres, charlas y mucho más. Un día pensado no sólo para expertos, sino también principiantes y para toda la familia junto a música en vivo, que empezará a las 8:30 horas. .

En la música estará Belinda “Bibi” McGill, junto a Deep Breath con su presentación de danza y percusión. Ella es conocida como la guitarrista y directora musical de la banda de Beyoncé, y por su trabajo con Pink, Paulina Rubio y La Ley. En 2001 fue contratada por Pink, apareciendo en Saturday Night Live, Total Request Live, Billboard Music Awards, The Tonight Show y Top of the Pops. Más tarde se unió al staff de Paulina Rubio en su gira con Enrique Iglesias. A poco andar era parte de la banda de Beyoncé como guitarrista principal, y más tarde como directora musical.

“Bibi” también dictará la clase de vinyasa yoga, de la que es una destacada instructora.

Otra de las clases de la jornada será dictada por Antonella Orsini, Lou Cooper y Anais Sorensen, que por primera vez se unen para esta cátedra de Yoga Tribal que busca volver a la esencia pura de lo que es en sí el yoga, de la mano del Vinyasa y el Ashtanga.

La clase de yoga para niños estará a cargo de Daniela Roberts y monitores que los guiarán desde la respiración, calentamiento y juegos con cartas “Yoga Aprendo”.

La meditación será guiada por Harish Yoga, en un viaje de introspección, que busca el contacto con el ser interno, a través de una integración entre la práctica de Atención Plena y el canto de Mantras, junto a una especial música.

En este día dedicado a la vida sana, estará también el doctor Ricardo Soto, con una charla en torno a la medicina consciente. Alternará temas como el concepto de consciencia, trascendencia y propósito de vida, mindfulness, tópicos como Dolor-Enfermedad como oportunidad de equilibrio, Ser-Hacer-Tener, actividad física consciente, nutrición holística (del cielo y la tierra), administración de la energía vital (felicidad versus placer) y buen morir. “Todos en la misma presentación, en palabras sencillas, pero que llegan al Alma”, como ha dicho.

Previo a la triatlón, será el Calentamiento Entretenido con la instructora Karin Yanine que es además, embajadora de la Felicidad del Instituto del Bienestar del Gobierno de Bután, y directora de Runners Om.

Al igual que en las versiones anteriores, habrá una extensa zona que albergará al Patio de Comidas que incluye stands gourmet para todos los gustos y tendencias culinarias. Desde pizza, fajitas, carros vegetarianos a sándwiches, jugos de frutas, café y más. Junto a este espacio estarán los talleres de Aeroyoga, Acriyoga, Hula Hula, Slackline, Mandalas Landarst, y más.

Él Kula Market de este año está integrado por 25 innovadores expositores que van desde vestuario e implementos deportivos, novedades en alimentos, fitocosmética, óptica y mucho más.

Destacan Ketrawa (kit de cultivo de hongos gourmet), Samsara Henna (tatuajes en henna), MioBio (accesorios e implementos para una vida saludable), Primal (súper alimentos), MiaLuna (productos de última tecnología para la higiene intima femenina), Portal Yoga (implementos y vestuario), Humos (especialistas en aromas ancestrales), Apícola El Alba (productos de materias primas de colmenas y semillas), y Lady Mushroom (vestuario para la práctica).

Las entradas se pueden adquirir por el sistema welcu.com y los valores son:



Preventa 1: (hasta el 31 de enero): $15 mil / AGOTADA

+ camiseta: $22 mil.

Preventa 2: (hasta el 15 de marzo): $18 mil

+ camiseta: $25 mil.

General: $21 mil.

+camiseta: $28 mil.



* Los tickets dan acceso al 100% de las actividades y kit.

*Menores de 12 años tienen acceso liberado.