Confirman la fecha de estreno de la séptima temporada de “Game of thrones”

Buenas noticias para los seguidores de “Game of thrones”. Esta tarde, mediante Facebook live, desde HBO confirmaron que la séptima temporada de la serie se estrenará el día 16 de julio.

A modo de promoción, la producción colocó la fecha dentro de un cubo de hielo e invitó a los telespectadores a escribir fuego en los comentarios para generar una llama que lograse revelar el día del estreno. Durante la espera también aparecieron actores de la serie como Isaac Hempstead-Wright (Bran Stark) y Lena Heady (Cersei Lannister) quienes invitaron a escribir fuego para descifrar finalmente la fecha.

Esta temporada será la penúltima de la serie. La última también tendrá menos capítulos, aunque desde la producción no han especificado el número de episodios.

Una de las novedades de la nueva temporada será la inclusión de Jim Broadbent. El actor llegará a la historia para encarnar a un maestre, un “viejo profesor” como afirmó él, rol similar al que el inglés realizó en “Harry Potter: El príncipe Mestizo” donde personificó al profesor Horace Slughorn.

The great war is here. #GoTS7 premieres 7.16. pic.twitter.com/1Jna10kNuQ

— Game Of Thrones (@GameOfThrones) March 9, 2017