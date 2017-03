Estas son las primeras palabras de Luke Skywalker en “Star Wars: Los últimos Jedi”

En diciembre llegará a los cines una nueva entrega de “Star Wars”, dirigida por Rian Johnson. De la cinta todavía no se ha lanzado ningún tráiler, lo único que se sabe hasta ahora fue el título del episodio VIII: “Los últimos Jedi”.

Pero tras una convención anual de los accionista de Disney, Daniel Miller un reportero de Los Angeles Times que asistió a la junta y vio un adelanto, reveló cuales son las primeras palabras de Luke Skywalker en la nueva película. El personaje, que vuelve a ser interpretado por Mark Hamill, dice: “¿Quién eres?”.

We just saw more "Star Wars: The Last Jedi" footage. In it, Luke asks Rey, "Who are you?" Then we see her deftly handle a lightsaber.

— Daniel Miller (@DanielNMiller) March 8, 2017