Así fue la caótica llegada de BTS a Chile

Se venía venir. El regreso de BTS a Chile causó furor entre las fans que, en tan solo horas, agotaron las entradas para el show del 12 marzo. Por eso desde la producción del evento agendaron un nuevo concierto para este sábado 11.

Pero las seguidoras chilenas, también conocidas como Army, no quisieron esperar hasta el fin de semana y fueron a esperar a la banda hasta el aeropuerto. El grupo de K-pop, también conocidos como Bangtan Boys, llegaron durante la mañana de este viernes donde un grupo de fanáticas gritaron con el paso de los surcoreanos.

A solo un día del primer concierto las fans tambiénfueron hasta el Movistar Arena para esperar la venta del merchandising donde también generaron una gran fila.

ARMY are waiting for Official Merch in Chile #TheWingsTourInchile #BTSinchile pic.twitter.com/Nn9eVbx55u

— ARMY Chile (@ARMYChile) March 10, 2017