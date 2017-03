Felipe Avello se tatúa a su perro: "Me gustan que queden medios feos"

“Travieso” es un perro, un rostro de marca de alfajores veganos, un acompañante de escenarios y -ahora- el nuevo tatuaje del comediante y ex rostro de SQP Felipe Avello.

Es tanto el cliché que el “perro es el mejor amigo del hombre”, que en este caso el periodista decidió dejar una marca permanente en su cuerpo de aquello. Y es que de hace algún tiempo, la mascota de Felipe Avello, se ha transformado en un ente omnipresente en su vida. Lo acompaña a sus shows de Stand-Up Comedy y se sube al escenario y cuando termina el show sale en la etiqueta de los alfajores veganos que el mismo comediante vende: alfajores marca “Travieso”. El can fue bautizado de ese modo por su personalidad.

-¿Por qué decidiste tatuarte a tu perro?

-Me lo quise tatuar porque mi perro es un amigo fiel que me acompaña a todos lados, entonces es un homenaje.

El comediante relata que la obra de arte corporal se lo realizó una amiga tatuadora, una “muy buena”, dice, “de manos suaves”, detalla. “Así no duele”, concluye.

Felipe Avello tiene varios tatuajes y los muestra harto, como se puede ver en su cuenta de Instagram y Facebook. “Tengo muchos tatuajes, más de 10. En todo el cuerpo y muy grandes”, cuenta. “Me encantan los tatuajes, me gustan que queden medios feos, y que sean de un solo color . No todos tienen significado”. Hace memoria: “Tengo una estrella , un pescado, un rayo, una serpiente, una cruz , etc… no tienen significado. Me tatúo desde el año 1998”.

