Dra. Cordero dispara contra Karen Bejarano: “Si yo no quiero que me vean el culo, no lo destapo”

En el capítulo de este 1o de marzo en el programa de farándula “Primer Plano”(Ver aquí, parte 6) María Luisa Cordero, más conocida como la Drea. Cordero, criticó fuertemente a Karen Bajerano, quien hace unos días sufrió la filtración de imágenes íntimas.

“Yo lo que quiero decir es que, de alguna manera… Que no se lo tome a mal la señora Bejarano… Es que la gente que sale en los medios, donde nos exhibimos, dentro de nosotros siempre existe la pulsión del exhibicionismo y del fisgoneo o voyerismo”, comenzó comentando.

“Ella, si tú te fijas en pequeños detalles, tiene actitudes erotizadas. Tiene esto de poniendo la boca (estira los labios hacia adelante)”, continúo, agregando que cree que quien debe cuidar la intimidad de las personas es cada uno, y no se le puede echar la culpa a quien filtra las fotos.

“Siempre que hablamos de estos temas salimos con la cuestión del derecho a la intimidad. ¿Pero quién es el responsable de cuidar el derecho a la intimidad? Yo misma. ¿Por qué le voy a pedir a los demás que cuiden mi intimidad? No pues. Si yo no quiero que me vean el culo, no lo destapo. Así de simple. Perdón. Así de pragmático. ‘Pero no, pero es qué…’ Sí. Pero se exponen el riego a ser exhibidas”, sentenció Cordero.