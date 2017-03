Ed Sheeran actuará en la próxima temporada de “Game of Thrones”

Ed Sheeran es un ferviente seguidor de “Game of Thrones”. En 2015 el artista declaró, en una entrevista En The Sun, que estuvo a pasos de tener una pequeña participación en la serie de HBO. Pero por motivos de agenda la idea no se pudo concretar.

El cantante afirmó, en ese entonces, que no se iba a dar por vencido hasta concretar su anhelo. Deseo que finalmente se cumplirá en la séptima temporada de la producción.

La noticia confirmada por los productores de la serie, David Benioff y Daniel Brett. Ellos aseguraron, en una entrevista con Variety, que la incorporación fue para sorprender a Maisie Williams (Arya Stark) quien es seguidora del intérprete de “Shape of you”.

“Por años tratamos de tener a Ed Sheehan en el show para sorprender a Maisie. Este año finalmente lo conseguimos”, dijo Benioff durante un panel en el Festival de Austin Texas. Los productores tampoco quisieron entregar mayor información sobre la participación del cantante. “Él tiene un role, no más detalles”, aseguraron.

La próxima temporada de “Game of Thrones” se estrenará el próximo 16 de julio y contará con siete capítulos, mientras que la octava contará solo con seis episodios.