Joven que se convirtió en meme en Viña 2017 denunció a “Morandé con Compañía” ante el CNTV

La última edición del Festival de Viña del Mar dejo polémicas, grandes presentaciones y también más de algún meme. De estos últimos, sin duda uno de los más recordados es el de la chica que se emociona durante la presentación de Mon Laferte provocando que se le corra la pintura de los ojos.

Un hecho normal propio de una emoción, pero que las redes sociales se encargaron de hacerlo viral con frases como “cuando te enteras que eres la cuarta baby” o “cuando te toman tu marihuana”. Hasta ahí, nada tan incómodo para Camila Flores, la protagonista de la imagen, pero despeñes vino el hostigamiento de algunos y las palabras descalificadoras.

“El primer tiempo estuve muy mal. Hasta gente que yo consideraba mi amiga se burló de mí. Practico teatro y muchos me decían que lo hice para hacerme conocida. No dimensionaban el bullying que me estaban haciendo. Ni si quiera mis papás le tomaron el peso al asunto porque ellos no sabían lo que era un meme, les tuve que explicar. ¡Y al final mi mamá estaba contenta porque salí en la tele!”, confesó a LUN.

Al mismo periódico explicó que durante el show de su ídolo su hermana, quien al acompañaba, le pedía a los camarógrafos que se alejaran, pero sin respuestas.

“Los camarógrafos estaban arriba mío. Se estaban riendo de mí y mi maquillaje corrido. Mi hermana les decía que se fueran, pero ellos ni se inmutaban”, relató.

Por eso también se indignó cuando en el capítulo estreno de la nueva temporada de “Morandé con Compañía” apareció “Miguelito” imitando a la cantante nacional radicada en México y en el público una mujer imitando a la joven de 19 años.

“Me molesta cuando la gente empieza a jugar con lo absurdo y el morbo, como lo hizo ‘Morandé con Compañía’ hace una semana. Los denuncié al Consejo Nacional de TV y me respondieron que verían mi caso”, aseguró, a la espera de que la entidad sancione de alguna manera al programa conducido por Kike Morandé.