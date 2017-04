Claudia Conserva regresa como "MILF" a la TV

En 26 años de carrera televisiva Claudia Conserva ha tenido buenas y malas experiencias. La animadora tuvo que trabajar en programas franjeados y en equipos con personas donde no encontró la sintonía y no pudo ser ella. Por eso, la ex “Extra Jóvenes” decidió apostar un programa propio y lo logró.

“MILF” es su nueva apuesta en la conducción, que se estrenará este lunes 17 de abril por UCV, y marca un giro en la carrera del rostro televisivo. “Cuando terminé el reality, decidí que quería crear un programa a mi medida y se me ocurrió esta idea, pero como tenía planificada las vacaciones decidí postergarlo hasta marzo”, afirma la animadora quien regresa a la pantalla chica tras un año de receso. “Me paso en ‘¿Volverías con tu ex?’ que no podías tomar partido. Extrañaba poder ser yo, poder reírme y en ese sentido ahora tengo la libertad creativa a mi medida”, agrega Conserva sobre este nuevo espacio.







Publicidad







El programa, que significa “mujeres, independientes, libres y felices”, consistirá en un magazine dedicado a la mujer pero abordado desde la vereda del humor. “Los hombres no van a resistir no verlo, Habrán personajes ficticios, secciones, redes sociales y también se hablarán de personajes internacionales y nacionales, lo vamos a hacer bastante más artesanal”, afirma Claudia Conserva quien también trabajó en la producción. “Me tuve que preocupar de barnizar la puerta, armar la escenografía. Pero me siento equipada, me gusta el desafío porque yo tengo voz y voto”, dice.

Pero la ex animadora de “Buenos días a todos” no estará sola en “MILF”. La periodista Yazmín Vásquez y la actriz María Paz Jorquera (“El club de la comedia”) estarán en el panel de este espacio que se emitirá de lunes a viernes desde las 19:30 a las 21 horas. Un proyecto que Conserva optó en desmedro de otra oferta y valora que la apuesta sea de autoría propia. “Es un camino que estoy tomando yo cuando todo cuesta más. Le di hartas vueltas y estoy convencida que tengo un trabajo a largo plazo. En la televisión hay poca programación poca nacional y es un desafío súper bonito”, afirma.

Claudia Conserva prefiere quitarse la presión sobre un posible éxito del programa. El motivo: el proyecto le entregó una nueva forma de disfrutar la forma de hacer televisión. “Estoy llena de energía y en un momento indicado. Tiene que ver la etapa que estoy viviendo. Ser mamá, mujer de 43 años, la salud, los cambios físicos. Todos esos temas que una vive actualmente estará”, sentencia.