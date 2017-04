La polémica defensa de panelista a ex director de "Bienvenidos" que borró de Instagram

Siguen los coletazos de la polémica que vivió “Bienvenidos” esta semana, generada por la emisión de la declaración que hizo el ginecólogo Francisco Redondo en el caso de Nabila Rifo. Y pese a que desde Canal 13 dicidieron cerrarla de la manera más dura, despidiendo al director del matinal Pablo Manríquez, este hecho no ha sido del todo compartido por los rostros del programa.

Es que el ahora ex director del matinal fue el gestor del proyecto y figura clave para posicionar a Canal 13 en el horario de la mañana. Tanto, que desde en lo que va del año, “Bienvenidos” que le ha estado discutiendo el primer lugar del rating a “Mucho Gusto” de Mega. Por ello, no extraña los dichos del rostro del programa Hugo Valencia, quien utilizó su Instagram el sábado para hacer público su sentimiento tras la salida de Manríquez.

Reproducción

“Hace tiempo no me sentía tan triste, vacío y con rabia. Nos han arrancado un brazo, nos han dejado huérfanos, pero no nos han matado. Por honrar al capitán saldremos adelante y demostraremos que la crisis no es más que una oportunidad para crecer y aprender”, se podía leer en el mensaje que iba a compañado de una foto de Valencia mirando al horizonte y que cerca de las 16 horas del domingo no pudo verse más, luego de que la cuenta de Instagram dejara de ser pública.

Esto porque sus palabras no fueron tomadas de buena manera en Twitter producto de la analogía que usó el panelista en la que compara la salida del director del matinal a que les “han arrancado un brazo”.

@Karend3nisse @Hugovalencia Impresentable la analogía utilizada tratándose de un caso de mutilación."0" empatía,seguro crees q x culpa de ella te quitaron tu jefecito. — La Andre (@Andre_ARoldan) April 16, 2017

@Hugovalencia periodista demasiado sobrevalorado no se por que estas en tv no aportas nada Ojalá Don Andronico te pida la renuncia — Jorge Rhaman (@jlab28) April 16, 2017

¿No se te ocurrió una frase menos desatinada @Hugovalencia? Director de prog se va precisamente por exponer públicamente a víctima mutilada pic.twitter.com/qrBhLLu3Vn — Karen Vergara (@Karend3nisse) April 15, 2017