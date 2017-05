¡No quiere volver al Festival! Dino Gordillo se lanza en picada contra la TV

No se guardó nada. Dino Gordillo criticó duramente a la televisión por la repetición de las rutinas del humorista son autorización y tampoco le dieron dinero a cambio.

“Nosotros firmamos contrato en los tiempos en que queríamos estar en la televisión y nunca pensamos que iba a ser un daño para nosotros después, nunca pensamos que nos iban a cagar”, afirmó el humorista para SoyValparaiso.

Por otra parte el comediante también afirmó que no pretende volver al Festival de Viña del Mar. “Mientras no me respeten como artista no iré a la Quinta Vergara. En los seis años que fui, nunca me regalaron una entrada, me la negaban. A mi familia, le tenía que pagar yo la entrada”, agrega el humorista y critica cuando no se respeta la libertad creativa a la hora de hacer comedia. “El Consejo de Televisión es más falso que no se qué, no los es, no vivo para el consejo, hago mi humor y si quiero tirar la talla la tiro”, dijo.

Además el humorista explicó que, con la irrupción del stand-up comedy, tampoco tiene pensado variar su trabajo. “He tratado 40 mil veces de cambiar la rutina por el 100%, cosas que he escrito y no han dado el resultado de las cosas que he marcado siempre”, afirma.