Rapero chileno Portavoz es maltratado por la policía en aeropuerto mexicano

Una denigrante situación vivió el rapero chileno Portavoz. El artista viajó a México para cantar, pero fue detenido en el aeropuerto por no contar con una visa de trabajo. Lo pero vino después: el cantante fue trasladado a una oficina donde fue maltratado por las autoridades.

“En un momento una paca entró a la sala e increpó a una señora que esperaba con su bebe en coche, y le grito: Tú, te devuelves a tu país, tus papales son falsos. La señora comenzó a llorar, todo frente a su pequeña hija. La paca seguía: yo no tengo la culpa de que actúes mal, ya, te devuelves a tu país ahora mismo. Nadie de los presentes decía nada, todos callados”, escribió Andi Ferrer Milanao –el nombre del artista– en su cuenta de Facebook.

Pero no fue todo, el cantante también detalló como fue el mal trato que recibió por parte de la policía. “No aguanté más el trato humillante, y le dije que su proceso era discriminatorio, que en esa sala solo habíamos latinos y ningún gringo. La paca se enfureció y seguía gritando pidiéndome la visa. Les preguntaba si es que acaso no sabían dialogar, que si acaso en México no había democracia, y me contestaban que ahí ellos mandaban y yo solo tenía que seguir indicaciones, que ellos no eran latinoamericanos, que eran Norteamérica”.

Portavoz también subió una foto donde aparece con sus zapatillas y contó que fue deportado tras el mal rato. “A los hermanos y hermanas del pueblo mexicano les mando un abrazo gigante, ya estaremos nuevamente por allá para poder compartir rap y hacer un buen wütran. Peukayal!”, cerró.