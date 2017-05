"Se busca novio... Para mi mujer": Diego Rougier se consolida en el humor

Diego Rougier, Fernando Larraín y Javiera Contador son un trío conocido. Los tres estuvieron en la sitcom “Casado con hijos” (2006) y luego pasaron a la pantalla grande con “Alma” (2015). Pero además del trabajo, tienen otro elemento en común: el humor. Prueba de ello es la nueva cinta “Se busca novio… Para mi mujer”, producción que se estrena hoy.

“No son las mismas caras. Estamos todos más viejos y eso es más notorio”, bromea Rougier sobre volver a trabajar con su esposa, Javiera Contador, y con el actor Fernando Larraín con quien coincidió en la serie “La Nany” (2005). Aunque el director Argentino debutó con el western nacional “Sal” (2012), hoy ha seguido una línea que ha marcado su carrera: la comedia. Un formato que tiene muy buena recepción en la taquilla chilena, ya que las tres películas nacionales más vistas fueron “Stefan vs Kramer” (2012), “Sin filtro” (2016) y “Sexo con amor” (2003).

“Tenemos un sello, que es una cosa media absurda que nos causa gracia. Para mí el humor es vital. Pero no funcionamos desde el humor o el chiste, sino que de situaciones que sean entretenidas e identificables para el público”, dice Javiera Contador, quien en esta nueva cinta da vida a Natalia Fierro, una mujer que tiene un carácter demasiado temperamental y explosivo lo que colmó la paciencia de Daniel (Fernando Larraín) su marido. Pero como éste no se atreve a pedirle el divorcio sigue los consejos de unos amigos y contrata a “El Puma” Flores (Daniel Muñoz), un Don Juan que buscará seducir a la protagonista para que se decida poner fin al matrimonio.

Daniel Muñoz es uno de los rostros nuevos en el equipo. El actor se convenció del proyecto tras hablar con Rougier y también destaca el avance que ha tenido el género en Chile. “ Hacer comedia hoy no solo es farsa o chiste, ya estamos acostumbrados a cambiar el sentido del humor y el nivel cultural del chileno también lo ha ido aceptando. Las películas que mejor les ha ido son comedias y esta película avanza un poco más en lo que debe ser, si tenemos éxito va a ser un antecedente crucial de lo que hemos hecho”.

Pero Rougier no solo se quiere quedar con un estilo que cuenta con el beneplácito del público. “Uno va evolucionando. No me gusta eso que dicen que ‘todo tiempo pasado fue mejor’. Para mí lo que siempre viene para adelante es mejor y creo que lo hemos venido demostrando con esto”, afirma. Por eso el director repasa su anterior cinta “Alma”, que tuvo buenos comentarios y donde se muestra la historia de un hombre que lucha por reconquistar a su pareja con trastornos bipolares depresivos. “Eso era muy diferente a lo que habíamos hecho con ‘Casado Con Hijos’, obviamente hay cosas que tienen un poco nuestro sello y nos gusta jugar con algunas cosas. Ahora tenemos una temática interesante yo creo que la gente va a salir del cine y va a conversar un poco de la película” sostiene sobre la cinta.

Javiera Contador, quien ha participado en toda la filmografía de Rougier, también plantea que en esta ocasión la película planteará un tema identificable para el público. “Natalia Fierro es del Chile actual y tiene que ver con esta crítica de decir lo que uno piensa. Ella es bien honesta pero tira mala onda y da un poco el tema de las redes sociales donde criticamos todos, tiene que ver con algo que está pasando”, cierra.