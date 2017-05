Prophets of rage: encendiendo la rabia

Esta vez no hubo subordinación. Nadie saltó de una localidad a otra y el único desafío a algún tipo de autoridad fue no apagar el humo cuando un guardia pedía hacerlo. Pero arriba, eso parecía no importa. Luego de una innecesariamente extensa apertura del show a cargo de Dj Lord (con himno nacional incluido), Prophets of rage presentó su tema homónimo como carta de presentación.

Tal como había dicho Tom Morello el día anterior en entrevista con Publimetro, el grupo respondió al llamado de una necesidad de una banda de sonido para todo lo que está pasando política y socialmente en el mundo. Y para ello han echado mano al material de Rage against the machine, Cypress hill y Public enemy para encender la llama de la rabia.

En vivo, eso temas siguen igual de incendiarios que hace 20 años. En parte, por la intensidad interpretativa de sus seis integrantes. Química hay. Y ver a Tom Morello desenfundar distintos calibres sonoros desde su guitarra sigue siendo reactivo.

Es justo este elemento el que pareciera hacer que el ejercicio de reversionar canciones con más de dos décadas de existencia favoreciera a los temas de la banda de Chuck D. Distinto es con el repertorio que aporta B-Real, ya que con Dj Lord y la voz de Public enemy bastaba para una interpretación fidedigna.

Pero pese a la intensidad de ambos, el material de la banda madre de Morello, Tim Commerford y Brad Wilk, fue el que no logro cuajar una nueva dimensión.

Pero la idea es venir a encender la primera chispa. Y para eso, el setlist cumple. Como postales quedarán la primera presentación en vivo de una canción nueva del disco que lanzarán en septiembre y la participación de Ana Tijoux, a quien Morello ha reconocido admirar.

Por ahora, es concierto es una chispa y habrá que esperar cuatro meses más para ver si la llama logra la intensidad y extensión prometida.