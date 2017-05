El renovado Amerika’N Sound

“Sabíamos que esta nueva propuesta debía ser diferente y mirando hacia un nuevo Amerika’N Sound que sea 100% actual y mirando al extranjero”. Esa fue la meta que se impuso el grupo irónico de la cumbia para su presente y futuro cuenta el guitarrista Ariel Marín. Fue así como el popular grupo de la década de los noventa comenzó a trabajar en una propuesta que les ayudara a dar el salto definitivo que los trajera de vuelta a la primera línea de un género que hoy goza de muy buena salud. “La movida tropical está en un buen nivel, entonces nosotros teníamos que profesionalizarnos”, agrega.

Conscientes de que el nombre del grupo es una marca que está presente en la memoria de la gente, Amerika’N Sound se planteó evolucionar. “Siempre hemos he tocado y nunca hemos colgado los guantes, solo que vino el Axe, el Reggaetón y nosotros estuvimos en un nivel más bajo. Pero nosotros queríamos algo más. A mediados del 2015 empezamos a ensayar nuevamente. Como somos una banda con sintetizadores empezamos a jugar con eso y a sacarnos el paradigma de ser Sound. Ser más atrevidos. Siempre nuestra cumbia ha sido media pop y tecno, por lo que nos dijimos que podamos hacerlo y llegar con una propuesta diferente para que nos acepten en las radios”, explica Marín. Con esta idea lograron un regreso de la mano de la canción “Loca”. “Fue una jugada muy osada. Hasta sacamos el clásico grito ‘America’N Sound’. Era tanta la diferencia del sonido, pero la idea era remecer el mercado”, dice.

Pero no todo se quedó en lo musical. El grupo buscó una nueva estética que vino de la mano del diseñador Ricardo Oyarzún. “Él empezó a trabajar en cómo plasmar este nuevo sonido en nuestra imagen. Él se preocupó de mirar nuestros looks históricos y logró hacer algo nuevo sin perder algunos elementos de los 90. Además no cortamos el pelo, que no es menor”, cuenta el guitarrista. “Me puse trabajar con ellos porque son un grupo ícono. Vi cosas anteriores y reconocí soluciones hechas por ellos. Son súper jugados. Ellos querían ser tropical pop y es ese el concepto que estamos trabajando con guiños al K-Pop. Un concepto muy visual”, explica Ricardo Oyarzún.

Una renovación que se podrá ver este jueves 11 de mayo en el Club Chocolate cuando el grupo presente su single “Que no me falte tu amor” (entradas por el sistema Puntoticket). Un show en el que se podrá ver a este renovado Amerika’N Sound que busca su año de una nueva consolidación.