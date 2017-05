Mon Laferte celebra cuatro nuevos hitos en su carrera

Queridos amigos, Tyson y yo, estamos muy felices!!! Nuestro nuevo disco #Latrenza a 11 días de su lanzamiento, Ya es disco de oro en México!!!!!!!! MUCHAS GRACIAS!!!!! 🏅🎸💛⭐️☄️

A post shared by mon laferte (@monlaferte) on May 11, 2017 at 8:06pm PDT