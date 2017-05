Esta actriz acusa discriminación por sumarse a “Morandé con Compañía”

Ingrid Parra es una de las nuevas contrataciones de “Morandé con Compañía”. La actriz se integró al espacio “El Muro” donde aporta con su cuota de talento y sensualidad en el estelar de Mega que se emite los viernes y sábados. Pero la incorporación de Parra también le trajo consecuencias en su entorno actoral.

Según informó La Cuarta, Parra ha sufrido discriminación por parte de sus colegas desde que está en el programa conducido por “Kike” Morandé. “Algunos actores que se consideran más serios me han quitado hasta el saludo”, afirmó la actriz.

Pero el hecho no la aflige y también afirma estar contenta con el trato que ha recibido por parte del resto del equipo de “El Muro”. La ex panelista de “Así Somos” también confiesa que estar en “Morandé” es un trabajo más y reconoce que también hay otros actores, como Ramón Llao, que hacen de todo en TV y no los apuntan con el dedo.