Hackers le roban a Disney “Piratas del Caribe: la venganza de Salazar”

Primero fue Netflix y ahora Disney. La compañía de “Mickey Mouse” sufrió el robo de una cinta por parte de un grupo de piratas quienes piden una recompensa para que el filme no sea difundido en la web.

La noticia fue confirmada por el sitio Deadline quienes consignaron que la cinta robada fue “Piratas del Caribe: la venganza de Salazar. El consejero delegado de Disney, Bob Iger, afirmó que la compañía no pagará ningún rescate, pero tampoco aseguró qué filme fue el sustraído. El ejecutivo aseguró que los “hackers” pedían una gran suma de dinero en moneda digital bitcoin y amenazaban, en primer lugar, con desvelar cinco minutos de ese largometraje. Pero si las pretensiones económicas no se cumplían, entonces los piratas informáticos revelarían fragmentos de 20 minutos hasta recibir el pago.

Este incidente cibernético de Disney se añade al sufrido por Netflix hace unas semanas con su serie “Orange Is The New Black”, cuya quinta temporada, que se estrenará en junio, fue filtrada en la red por un pirata cibernético que exigía un pago para no desvelar los nuevos episodios.

Desde el pasado viernes, más de 300.000 computadores de al menos 150 países han sido víctimas de ataques cibernéticos perpetrados por el virus del tipo ransomware, después de que la empresa de seguridad informática rusa Kaspersky alertó del hecho. A pesar del ataque, los responsables han recaudado menos de 70.000 dólares con su chantaje a los afectados por el virus para que pagaran por recuperar sus datos, informó hoy el Gobierno de EE.UU.

La nueva cinta protagonizada por Johnny Depp y Javier Bardem se estrena este 25 de mayo en Chile.