Actor mexicano ex "Rebelde" personificará a Luis Miguel en serie de Netflix

El actor y cantante mexicano Diego Boneta anunció hoy que interpretará al cantante Luis Miguel en la esperada serie sobre la vida del llamado Sol de México, que será transmitida por la cadena Telemundo y por el canal Netflix.

“No sé tú, Diego Boneta, pero yo no dejo de pensar… que serás Luis Miguel en Netflix. ¡Bienvenido!”, escribió el actor en su cuenta de Instagram junto a una foto suya.

“Listo para contar la historia oficial de Luis Miguel. Prepárense”, agregó el artista de 26 años.

El anuncio, también confirmado por Telemundo y Gato Grande Productions, la empresa que producirá la serie, se produce el mismo día en que Univision reveló a los principales anunciantes publicitarios del país que también está produciendo un proyecto sobre la vida del cantante.

Esta segunda serie, no oficial, será desde el punto de vista del director Pedro Torres, quien dirigió varios de los videos de las canciones de Luis Miguel en la década de los ochenta, como “La Incondicional” y “Cuando calienta el sol”.

Boneta, quien al igual que Luis Miguel comenzó su carrera artística en la infancia y ha transitado entre la actuación y el canto, se dio a conocer en las telenovelas juveniles “Misión S.O.S” y “Rebelde”(Rocco), en 2005 y 2006 respectivamente, y lleva desde 2010 abriéndose camino en Hollywood.

En televisión ha trabajado en las series “Pretty Little Liars”, “Scream Queens” y “Jane the Virgin”, mientras que en el cine logró trabajar en “Rock of Ages” en 2012, compartiendo protagonismo con Julianne Hough, Matthew Rush Sullivan, Russell Brand y Alec Baldwin, entre otros.

El anuncio de Boneta provocó gran revuelo en las redes sociales y obtuvo una reacción totalmente positiva entre los fanáticos de ambos artistas.

“Si aún sin caracterización ya te pareces, imagínate con todo el look. ??¡No te deseo suerte pues no la necesitarás!!! Estará increíble, ya lo imagino!!!”, escribió Antonio León Rodríguez en la sección de comentarios de Boneta.

“Primera cosa que veremos juntas mi mamá y yo en TV. Ella porque sale su amor platónico Luismi y yo por ti”, expresó a su vez la usuaria Giiigiii.