Confirman que Chris Cornell se suicidó

Dos periódicos de Detroit citan a un portavoz de la policía, quien habría reportado que el cuerpo de Chris Cornell fue encontrado con evidencias de haber sido un suicidio. Así informó la agencia de noticias AP en su sitio, aasegurando que el medio Detroit Free Press informó que el gerente de medios sociales de la policía de Detroit, Dontae Freeman, dijo que el vocalista de Soundgarden fue encontrado muerto en una habitación de hotel MGM Grand Detroit con “una banda alrededor de su cuello.” Las noticias de Detroit citaron a Freeman en un informe similar.

Medical examiner determines Soundgarden singer Chris Cornell killed himself by hanging in Detroit. https://t.co/NxurFdtTzT — The Associated Press (@AP) 18 de mayo de 2017

Pese a ello, The Associated Press no pudo confirmar el hecho, ya que el portavoz de la policía de Detroit, Michael Woody, no reafirmó el dato al medio. Woody repitió que la policía está investigando la muerte de Cornell el miércoles por la noche como posible suicidio, y que la investigación continúa. Horas antes, el mismo portavoz le había comentado a la agencia de noticias que la investigación por un posible suicidio se basaba al notar “cosas básicas en la escena”.