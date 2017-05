​Stgo Rock City: Ya hay fecha, lugar y precios para ver a The Who, Guns N' Roses, Aerosmith y Def Leppard

Los rumores eran fuertes. Fecha ya se conocía, pero este jueves Stgo Rock City confirmó recinto y entradas para ver juntos a las leyendas del rock The Who, Guns N´ Roses, Aerosmith y Def Leppard. Dos jornadas que quedarán en la historia de los conciertos en vivo en nuestro país por la trascendencia de sus protagonistas y la espectacularidad de sus shows.

El festival marca el debut de The Who, una de las 10 bandas más importantes del rock de todos los tiempos. Historia pura y, hasta ahora, uno de los pocos artistas de primera clase que faltaba presentarse en suelo nacional. Pete Townshend y Roger Daltrey, los maestros que mantienen la presencia de The Who en los escenarios, vienen de celebrar 50 años desde el inicio de la banda. Un lujo dentro de este cartel.

A ellos se suma el regreso de Guns n´ Roses, responsables de la gira más exitosa de 2016 en el mundo, gracias a la reunión de su núcleo clásico, con Axl Rose, Slash y Duff McKagan, cumpliendo el sueño de poner en el escenario toda la esencia que los convirtió en una de las bandas más importantes en las últimas décadas. En Chile también fueron el concierto que llevó más gente en la temporada pasada.

Así como Guns n’ Roses, otro que cuenta con una fanaticada fiel en nuestros país: Aerosmith. Los de Boston, una de las mayores glorias del rock americano y una máquina de éxitos con casi 45 años de actividad, 150 millones de discos vendidos y se presentarán con su formación clásica. Con Steven Tyler, Joe Perry, Brad Whitford, Tom Hamilton y Joey Kramer en plena vigencia es un show que promete espectacularidad.

Completando esta cita, otro debut en Chile: Def Leppard. Uno de los grandes que nunca había podido presentarse en suelo y que gatilló la fiebre por el hard rock melódico en los años 80, convirtiéndose en una de las más vendedoras de la historia con más de 100 millones de copias, y álbumes que se convirtieron en grandes hitos, como «Pyromania» y el fundamental «Hysteria». El show en vivo de Def Leppard sigue estando entre los mejores de la primera línea de la industria y vienen a demostrarlo.

Un evento, que por sus nombres está llamado a ser uno de los imperdibles de este 2017. The Who y Guns se presentarán el día 28 de septiembre, mientras que Aerosmith y Def Leppard serán los protagonista de la velada del día 29.

​

Valores Abonos para dos días

Galería: $58.500

Zona Stgo Rock: $73.500

Cordillera: $148.500

Cancha Preferencial: $180.000​

Océano: $225.000

Rapa Nui:$435.000

Valores por día Normal

Galería: $39.000

Zona Stgo Rock: $49.000

Cordillera: $99.000

Cancha Preferencial: $120.000

Océano: $150.000​

Rapa Nui: $290.000

​

La venta empieza este jueves 25 de mayo a las 11 horas por el sistema Puntoticket. ​​

Preventa exclusiva pagando con tarjetas de crédito BCI o BCI Nova, en compra de abono para ambos días. Promoción válida sólo el 25 y el 26 de mayo o hasta agotar stock del 50% de la capacidad total del recinto.

*El valor de las entradas abono ya considera un 25% de descuento sobre el valor del ticket diario.

La venta general inicia el sábado 27 de mayo, con todo medio de pago para tickets por día a precio normal.

*Existirá stock disponible para todas las ubicaciones.