Fanáticos del rock y el mundo de la música impactados por muerte de Chris Cornell

El cantante estadounidense Chris Cornell, vocalista de los grupos Soundgarden y Audioslave, murió anoche a los 52 años en la ciudad de Detroit por causas que se desconocen, informaron hoy medios locales.

El también vocalista de Temple of the Dog se encontraba en Detroit actuando con Soundgarden, con quien se había embarcado en una gira por Estados Unidos que comenzó el pasado mes de abril, precisó la CNN, que cita un comunicado de su representante, Briam Bumbery.

Los homenajes y muestras de dolor de sus fans y sus compañeros en el mundo de la música no se hicieron esperar y llenaron las redes sociales.

RIP Chris Cornell

Incredibly Talented

Incredibly Young

Incredibly Missed. pic.twitter.com/pKNI4tKiXz — Jimmy Page (@JimmyPage) May 18, 2017

Shocked and saddened by the sudden death of @chriscornell. A great singer, songwriter and the loveliest man. pic.twitter.com/Hwdgst8kmg — Elton John (@eltonofficial) May 18, 2017

Very sad news about Chris Cornell today. A sad loss of a great talent to the world, his friends and family. Rest In Peace. pic.twitter.com/BlgxE6cJLH — Joe Perry (@JoePerry) May 18, 2017

So very very sad that we lost another beautifully gifted human today .. RIP brother #chriscornell🙏🌹 pic.twitter.com/5MGCq0iEok — Glenn Hughes (@glenn_hughes) May 18, 2017

Sad 2 hear of Chris Cornell passing..great singer and artist… another blow…RIP — Billy Idol (@BillyIdol) May 18, 2017

Buen viaje Chris Cornell! Gracias por tu arte y por todo! — Ilan Sandberg W. (@Ilansw) May 18, 2017