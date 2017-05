Investigan aparente suicidio de Chris Cornell

Las muestras de dolor ante la muerte de uno de los iconos del grunge de los 90′ siguen efectuándose alrededor del mundo. Sin embargo, en las últimas horas han surgido nuevos antecedentes del descenso del integrante de Soundgarden.

Según informan diversos medios de comunicación nivel internacional, al ex Audioslave la policia lo habría encontrado muerto la madrugada de este jueves en un baño del hotel MGM Gran Detroit, donde se habría hospedado tras presentarse con Soundgarden en el FOX Theatre.

De acuerdo al portal Click On, la esposa de Cornell le pidió a un amigo que se contactara con el músico, ya que no estaba respondiendo sus llamados. Fue ahí cuando un contingente policial se movilizó al hotel y lo encontró en el piso del baño de su habitación, la cual tuvieron que forzar porque él no respondía y estaba cerrada.

“Estamos investigando esto como un aparente de suicidio”, confirmó la policia al portal Mirror . “Esa es la línea que estamos siguiendo.”, sentenció.

La información del posible suicidio del cantante de 52 años no ha sido confirmada por su familia ni manager.