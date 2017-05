BTS hace historia: Son el primer grupo K-Pop en ganar un premio Billboard

La jornada de ayer se realizó la premiación 2017 de los Premios Billboard, instancia que tuvo como gran ganador a Drake, con 13 estatuillas, pero que también dejó algunos episodios que quedarán en la historia del certamen.

Así por lo menos pasó con la popular banda BTS, surcoreanos que combinan el pop con el hip hop, quienes se adjudicaron el galardón al artista más popular en redes sociales, superando a artistas de la talla de Ariana Grande, Selena Gómez y Justin Bieber.

. @BTS_twt accepts Top Social Artist presented by @ion360 , thanks to you guys! 💕 #BBMAs pic.twitter.com/lZWEuYXp6I

Al cierre de las votaciones, previo a la ceremonia, BTS había recibido más de 300 millones de votos, lo que los dejó como ganadores absolutos acaparando alrededor del 75% de las preferencias. Esta categoría fue instaurada en 2011 y desde entonces sólo la había ganado Justin Bieber.

Rap Monster, uno de los integrantes del grupo, dijo en una entrevista que se encontraban muy emocionados del premio, que han trabajado duro para eso, pero que también están sorprendidos porque ellos provienen de una compañía de entretenimiento muy pequeña en Corea del Sur.

.@BTS_twt took home Top Social Artist and are still in shock! 🤔 Congratulations! #BBMAs pic.twitter.com/QvuGjGbVCJ

— BillboardMusicAwards (@BBMAs) May 22, 2017