Morrissey y el atentado en Manchester: "Los políticos nos dicen que no tienen miedo, pero nunca son las víctimas"

Un fuerte mensaje es el que ha publicado el cantante Morrissey en su cuenta oficial de Facebook. Ahí, el artista hace su análisis respecto del atentado en Manchester al finalizar un concierto de Ariana Grande y encara directamente a la clase política.

“La ira es monumental. ¿Por qué razón va a parar esto”, comienza el mensaje de Morrisey, donde de inmediato comienza a emplazar a Theresa May, primera ministro de Reino Unido.

“Theresa May dice que esos ataques ‘no nos romperá’, pero su propia vida es vivida en una burbuja de prueba de balas, y evidentemente no necesita identificar a los jóvenes de hoy en los morgues de Manchester”,expresó enfático, reprochándole también que no condenara al estado Islámico, quienes se atribuyeron el ataque.

Además, el músico emplaza a la Reina, diciéndole que “recibe elogios absurdos por sus ‘fuertes palabras’ contra el ataque, sin embargo, ella no cancela la fiesta de hoy en el palacio de Buckingham, por lo que no se permite ninguna crítica en el reino unido de la prensa libre”.

Para finalizar, se dirigió de manera directa a la clase política. “Los políticos nos dicen que no tienen miedo, pero nunca son las víctimas. Qué fácil no tener miedo cuando uno está protegido de la línea de fuego. La gente no tiene esas protecciones”, expresó.