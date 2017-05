Piden declarar visita no grata a cantante “Residente” por tema ofensivo sobre el síndrome de down

El presidente de la Corporación Deportes Down, Eduardo Arevalo, hizo un llamado a las autoridades para declaran visita no grata a “Residente”, el excantante de Calle 13, quien en su nueva creación “Mis disculpas” se expresa sobre el síndrome de down y el autismo en comparaciones ofensivas.

El texto de la cuestionada canción contiene afirmaciones tales como “mis rimas son síndrome de down, son anormales, dejando a los MC’S en coma como vegetales”. En la misma letra está la siguiente afirmación: “A los raperitos baladistas, hiphoperos elitistas, los tengo cabeceando como niños autistas”.

Según Eduardo Arevalo, esta repudiable forma de hacer música, se da en el marco de un conflicto en el que los cantantes “Tempo” y “Residente” han intercambiado diversas descalificaciones. En ese contexto, nace la canción “Mis disculpas”, en la que el cantante hace referencias ofensivas para distintos segmentos de la sociedad con capacidades diferentes.

Otra desafortunada alusión está en la expresión “Tirarte a ti es como abusar de un inválido”, también parte de la creación musical de Residente, quien además se refiere a otros grupos de la sociedad como la tercera edad o la población no vidente. ‘Tirarte a ti es como abusar de un anciano, tirarte a ti es jugar ‘Veo Veo’ contra José Feliciano. Tú no eres real como una cirugía en la cara, tú no eres real como las tetas de Sofía Vergara”.

Según el presidente de la Corporación Deportes Down “es el momento en que las autoridades chilenas den una señal clara del respeto a la convivencia que hemos reflejado en nuestra legislación a través de la Ley de no discriminación, declarando visita no grata a este seudo artista, y en lo posible cancelando su visita a nuestro país, anunciada para octubre de este año. Con este propósito se oficiaran los antecedentes con la letra y el audio de la canción al Ministerio del Interior y la Intendencia de Santiago”.

El próximo concierto en Chile de “Residente” está fechado para el 1 de octubre, a las 21:00 horas, en el Movistar Arena.