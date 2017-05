“Jackie” y “Orange is the New Black” destacan entre los estrenos de junio en Netflix

Se acaba mayo y el mes de junio trae una serie de nuevos estrenos para Netflix. En películas destaca “Jackie” del chileno Pablo Larraín y protagonizada por Natalie Portman y en las series el regreso de “Orange is the New Black” en su quinta temporada.

Acá te dejamos los detalles.

Series:

Flaked: La segunda temporada de esta serie original de Netflix llega el 2 de junio.

Orange Is the New Black: El 9 de junio se estrena la quinta temporada de esta serie original de Netflix, en la cual las dinámicas de poder en Litchfield cambian dramáticamente, luego de la reacción de las reclusas frente a una tragedia.

The Ranch: En la tercera parte de esta serie original de Netflix estará disponible desde el 16 de junio.

GLOW: Peinados ochenteros y llaves de enganche. Es la década de los ochenta en Los Ángeles y una actriz desempleada mantiene vivo su sueño interpretando a una luchadora. Esta serie original de Netflix, protagonizada por Alison Brie, Betty Gilpin y Marc Maron se estrena el 23 de junio.

Gypsy: Esta serie original de Netflix, que se estrena el 30 de junio, sigue a Jean Holloway (Naomi Watts), una psicóloga que se involucra en relaciones peligrosas e íntimas con las personas involucradas en la vida de sus pacientes.

El Chapo: Esta emocionante serie dramática original de Netflix, que estrena su primera temporada el 16 de junio, relata la historia real del ascenso, captura y escape del reconocido narcotraficante Joaquín “El Chapo” Guzmán.

Orphan Black: La quinta y última temporada de esta serie original de Netflix tiene fecha de estreno el 11 de junio.

Shadowhunters: The Mortal Instruments: Desde el 6 de junio estará disponible un episodio semanal de la segunda parte de la segunda temporada de esta serie original de Netflix.

Zoo: Mientras el equipo de investigadores recorre el mundo para combatir una mutación cada vez más inestable, se deben enfrentar a una oscura conspiración que se interpone en su camino. La segunda temporada de esta serie estará disponible en Netflix desde el 6 de junio.

Queen of the South: Después de huir de México para escapar del implacable cartel de drogas que asesinó a su novio, Teresa Mendoza se convierte en una exitosa traficante por cuenta propia. Sin embargo, seguirá buscando venganza por la muerte de su amor. La primera temporada estará disponible en Netflix desde el 23 de junio.

Ray Donovan: La cuarta temporada de esta serie se estrena en Netflix el 30 de junio. Twin Peaks: The Return: Han pasado 25 años desde el estremecedor asesinato y Dale Cooper (Kyle MacLachlan) regresa al extraño y peligroso pueblo de Twin Peaks. ¿Recuerdas quién mató a Laura Palmer? Cada lunes estará disponible en Netflix una nueva parte de esta serie dirigida por David Lynch.

Películas:

You Get Me: Esta película original de Netflix se estrena el 23 de junio.

Okja: Tilda Swinton, Jake Gyllenhaal, Paul Dano, Lily Collins y An Seo Hyun, entre otros, protagonizan esta película original de Netflix que narra la historia de una chica que busca impedir que una poderosa empresa se lleve a su mejor amiga, una enorme criatura. Estreno el 28 de junio.

Lucid Dream: Después de buscar por tres años a su hijo que ha sido secuestrado, un desesperado padre intenta encontrarlo a través de sueños lúcidos. Esta película original de Netflix se estrena el 2 de junio.

Shimmer Lake: Esta comedia negra y thriller criminal, que está contada al revés, sigue la historia de un alguacil (Benjamin Walker) que persigue a tres sospechosos por robar un banco, uno de ellos es su hermano. Esta película original de Netflix se estrena el 9 de junio.

El Espacio Entre Nosotros: Se estrena el 20 de junio.

Selma: Se estrena en Netflix el 1 de junio.

El Hombre de las Mil Caras: Traicionado por el gobierno español para el cual trabajó alguna vez, un ex agente secreto planea robar millones de dólares malversados por un corrupto funcionario público. Disponible en Netflix desde el 1 de junio.

Jackie: La ganadora del Oscar® Natalie Portman lidera a un aclamado elenco en este conmovedor drama, en el que interpreta a la Primera Dama Jacqueline Kennedy. Mientras lucha contra el gran dolor y el trauma tras el asesinato del Presidente John F. Kennedy, la fe y fortaleza de “Jackie” la conducen a una nueva vida junto a sus hijos. Mientras rinde homenaje al notable legado que dejó su esposo, ella misma deja una marca difícil de borrar. La película dirigida por el chileno Pablo Larraín, se estrena el 6 de junio en Netflix.

Nieve Negra: En Netflix a partir del 10 de junio.

Experimenter: El 1 de junio se estrena en Netflix la historia de un hombre brillante, cuyo legado vive hasta nuestros días. Con Winona Ryder y Jim Gaffigan.

Documentales y Especiales:

Counterpunch: Este largometraje documental original de Netflix, que estará disponible desde el 16 de junio, sigue a tres promisorios boxeadores amateurs mientras buscan el éxito en un deporte que ha experimentado una constante baja de popularidad.

Nobody Speak: Trials of the Free Press: El juicio de Hulk Hogan contra Gawker Media se convierte en un examen sobre cómo la riqueza puede amenazar la libertad de prensa, con tal de callar a sus críticos. Este documental original de Netflix se estrena el 23 de junio.

Oh, Hello On Broadway: Estreno el 13 de junio.

Listen to Me Marlon: Marlon Brando es retratado a partir de un atesorado archivo personal nunca antes visto. Este documental, que se estrena en Netflix el 1 de junio, incluye gran cantidad de grabaciones de audio jamás utilizadas, entregando una mirada íntima del enigmático actor, revelando sorprendentes detalles sobre su visión de la vida y de sí mismo.

Roger Waters The Wall: Estreno en Netflix el 8 de junio.

Gringo: The Dangerous Life of John McAfee: Estreno en Netflix el 1 de junio.

KIDS

Little Witch Academia: Esta serie original de Netflix, que estrena su primera temporada el 30 de junio

Free Rein: Esta serie original de Netflix se estrena el 23 de junio.

Disney·Pixar Toy Story 3: Disponible en Netflix desde el 1 de junio.

Ballerina: Félice Milliner, una niña de 11 años, huye de su orfanato y encuentra una deshonesta forma de entrar a la Escuela de Ballet París Ópera: tomando “prestada” la identidad de la malcriada niña Camille Le Haut. Sin embargo, Félicie pronto descubrirá que solo tener talento no es suficiente. Estreno en Netflix el 30 de junio.