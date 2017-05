Residente explica canción donde habla del síndrome de down y el autismo: “No es un insulto”

El próximo 1 de octubre Residente llegará a nuestro país para presentarse en el Movistar Arena. Sin embargo, en los últimos días algunos alzaron la voz por su visita y pidieron que se le considerara como una visita “no grata”.

Publimetro.cl Piden declarar visita no grata a cantante “Residente” por tema ofensivo sobre el síndrome de down El texto de la cuestionada canción contiene afirmaciones tales como “mis rimas son síndrome de down, son anormales, dejando a los MC’S en coma como vegetales”. En la misma letra está la siguiente afirmación: “A los raperitos baladistas, hiphoperos elitistas, los tengo cabeceando como niños autistas”.



El reclamo viene de parte del presidente de la Corporación Deportes Down, Eduardo Arevalo, quien cree que la nueva canción del ex cantante de Calle 13, “Mis disculpas”, expresa comparaciones ofensivasse sobre el síndrome de down y el autismo.

“Es el momento en que las autoridades chilenas den una señal clara del respeto a la convivencia que hemos reflejado en nuestra legislación a través de la Ley de no discriminación, declarando visita no grata a este seudo artista, y en lo posible cancelando su visita a nuestro país, anunciada para octubre de este año. Con este propósito se oficiaran los antecedentes con la letra y el audio de la canción al Ministerio del Interior y la Intendencia de Santiago”, dije el presidente de la Corporación Deportes Down.

Residente quizo salir al paso de las críticas y en una entrevista publicada en youtube, el artista explicó la letra de su canción y en específico aquellas que han causado molestia.

Respecto a afirmaciones tales como “mis rimas son síndrome de down, son anormales, dejando a los MC’S en coma como vegetales”, que aparecen casi al final del tema, el cantante dice que “no es un insulto, sino al revés”, ya que la comparación que el intenta hacer es que “las rimas son fuertes, poderosas y es bueno, porque todos somos anormales, diferentes”.

“Si tu entiendes el concepto general, vas a entender que no viene con mala intención”, afirmó, agregando que es imposible que se tratara de una ofensa, puesto que “trabajo con niños con síndrome de down y los conozco, soy un tipo sensible y no me va a gustar hacerles bullying”.

En relación a otra parte de “Mis disculpas” que causó polémica, específicamente la oración que dice “a los raperitos baladistas, hiphoperos elitistas, los tengo cabeceando como niños autistas”, Residente confiesa que cuando niño fue diagnosticado con autismo, por lo que eso lo ofendería a él también.

“Ese cabeceo es el que yo he hecho toda mi vida y del que mi papá me decía ‘quédate quieto’, porque en los 80 no podían con muchos de los casos”, dijo, complementando con que tiene dos sobrinos autistas y que, gracias a eta polémica, “se me acercó el comité olímpico de las olimpiadas especiales para trabajar en conjunto con lo que sea”.

Ve acá el video de sus declaraciones (desde el 1:22:00 aprox)