"Star Wars": Experto repasa los 40 años de la Fuerza

Pablo Hidalgo no tiene claro cuándo vio por primera vez “ Star Wars “, la película que hoy celebra cuatro décadas desde su debut en Estados Unidos. Tiene claro que no la vio en su primer paso por los cines “Habría sido muy joven para eso”, pero cree que la vio en las incontables reposiciones que tuvo durante los siguientes años: “En esa época no existían las copias caseras de las películas”, explica.

Pero eso no fue un impedimento para que consiguiera el trabajo que tiene hoy. Su rol oficial es ejecutivo creativo de LucasFilm , es decir, es la enciclopedia humana de la saga creada por George Lucas que se ha convertido en una de las franquicias más populares y lucrativas del cine. Es en esa calidad de experto de Star Wars que vuelve al país para celebrar los 40 años de la saga y ser parte de la nueva versión de Comic Con Chile. “Durante el tiempo en que he estado en LucasFilm he visto a fans chilenos ir a eventos en Estados Unidos, así que siento que estoy devolviendo el favor al venir ahora”.

“Lo que me impresiona de la saga es que no sólo estamos hablando de ella 40 años tras el estreno de la primera película, sino que hay eventos como Star Wars Celebration a los que llegan decenas de miles de personas. Y ellos no se emocionan sólo con el pasado de la historia, sino que lo están con las nuevas películas. Eso es lo que la hace increíble y distinta de otras historias: es tanto o más popular a lo que era hace 40 años”.

En cuanto al presente y futuro de la franquicia, Hidalgo cree que hay un punto a favor: “Creo que los fans se han dado cuenta que ahora todos quienes están involucrados en la saga son seguidores. Todos los que han sido inspirados por estas historias son parte de ellas”. Por otro lado, considera que las historias anexas como “ Rogue One : Una historia de Star Wars ” y las cintas que se preparan sobre personajes como Han Solo implican mayores posibilidades : “Representan la oportunidad de tomar riesgos y dan libertad para hacer algo distinto. Porque aunque uno quiere respetar un legado de cuatro décadas, a veces te encierra en una esquina y te hace difícil hacer algo distinto, por las expectativas que genera”.

El factor Carrie Fisher

Uno de los puntos que han marcado esta celebración y han dejado un sabor agridulce para los seguidores de la saga es el fallecimiento de Carrie Fisher , quien interpretaba a Leia Organa , la mujer fuerte de la historia.

Sobre cómo fue enterarse del fallecimiento, Hidalgo recuerda: “Fue profundamente triste. Ocurrió durante nuestro descanso de fin de año, así que no muchos estaban en el trabajo cuando ocurrió. Yo iba caminando por la calle y mi teléfono tenía la alerta de noticias. Al verlo, me tuve que sentar”. Hidalgo explica que esta partida fue aún más difícil de entender por el hecho de que la actriz había tenido una vida compleja, particularmente por su lucha con las enfermedades mentales y las adicciones, pero salía adelante. “Si hay alguien que fuera una luchadora, era Carrie Fisher , por todo lo que había pasado en su vida. Entonces, cuando ella se enfermó unos días antes, ninguno de nosotros pensó que este podía ser un resultado posible, porque pensábamos que era indestructible, que era invencible. Fueron días muy tristes y parte de ello también por la muerte de su madre”, dice en relación a la también actriz Debbie Reynolds , quien falleció un día tras su hija. Finalmente, pudieron rendirle tributo en un momento especial del mega evento de seguidores Star Wars Day , liderado por su hija Billie Lourd . Cuando lo hicimos, nos dimos cuenta que no habíamos terminado de decirle adiós a Carrie y pudimos hacerlo de manera colectiva. Necesitábamos eso”. “Creo que todos nos unimos y nos dimos cuenta de lo bueno que fue que regresara para ser la princesa Leia para esta trilogía. Porque creo que realmente pudo volver este personaje y ver, en perspectiva, lo que este personaje significaba para la gente”, dice Hidalgo y agrega, “Cuando hicimos el tributo, encontramos entrevistas del último tiempo sobre esto. Sobre cuánto Star Wars y los fans significaban para ella. Y fue lindo que Billie estuviera ahí para poder vivir la experiencia”.