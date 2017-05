Músicos y actores despiden a Chris Cornell en ceremonia privada

Nueve días tras su inesperada muerte, Chris Cornell fue despedido por su familia -su esposa Vicky, sus hijos Toni y Christopher- y amigos, además de músicos y actores.

El cantante, ex miembro de Soundgarden, Audioslave y Temple of the Dog, se suicidó a los 52 años luego de hacer un concierto en Detroit.

Además de la familia y amigos cercanos de Cornell, como el baterista de Soundgarden, Matt Cameron, y el guitarrista de Audioslave, Tom Morello, músicos como James Hetfield y Lars Ulrich de Metallica, Dave Grohl de Foo Fighters, Dave Navarro de Jane’s Addiction y Courtney Love llegaron al cementerio Hollywood Forever, en los Angeles.

Entre quienes asistieron a la íntima ceremonia para presentar sus respetos, también están actores como Brad Pitt, Christian Bale, Jeremy Renner y Josh Brolin.