Los polémicos dichos de la suegra de Chris Cornell contra Eddie Vedder

Han sido días difíciles para la comunidad grunge. Tras la muerte del vocalista de Soundgarden Chirs Cornell, quien se suicidó el 19 de mayo luego de un concierto en Detroit, EEUU, han sido muchos los tributos que distintos artistas han realizado en recuerdo del cantante. Pero hay uno que ha guardado silencio. El último héroe del genero nacido en Seattle que queda vivo no ha realizado acto algún por lo que todos se preguntan: ¿Dónde está Eddie Vedder?

El vocalista de Pearl Jam tampoco asistirá al funeral que se realizará este viernes en el Hollywood Forever Cemetery de Los Angeles, ya que se embarcó rumbo a Europa para realizar una gira en solitario que iniciará este sábado en Amsterdam.

Frente a estos hechos, la suegra de Chris Cornell, Toni Karayiannis ha realizado una serie de descargos por Twitter contra la voz de “Even Flow” y su ausencia. En duros terminos cuestiona su silencio, su amistad con Cornell y el haber dejado solo a los hijos del cantante de Audioslave.

“El mundo está de luto por un ángel!! Chris Cornell! Excepto la persona a la que más ayudo. No es humano no es un hombre!”, se puede leer en uno de los tweets.

The world is mourning an angel ! Chris Cornell! Except one person the person he helped the most! Not human not a man! — Toni Karayiannis (@ToniKaras) May 24, 2017

Y cuando le preguntan de quién está hablando, la suegra de Cornell responde: “Oh sí! En realidad es obvio! El que no lo rindió tributo el que no ha dicho una palabra sobre su muerte como si no lo hubiera conocido Solo uno ! Debería avergonzarse”

Oh yes! Actually is obvious!Who did not pay tribute to Chris who didn't say a word on his death like never met him Only one ! Shame on him https://t.co/7tLngWn6GH — Toni Karayiannis (@ToniKaras) May 24, 2017

Y no se detiene ahí: “El que no es hombre suficiente para rendirle un tributo a lap ersona que le dio la oportunidad de ser quien es????? De no mandar un mensaje a su esposa y 3 hijos”

Who's not man enough not to pay a tribute to the man who gave him a chance to be who he is????? To not send a message to his wife and 3 kids — Toni Karayiannis (@ToniKaras) May 24, 2017

“Podemos preguntar por qué nadie de su familia se puso en contacto con nosotros?? Por qué no ha llamado? Por qué su esposa le dijo a Lily que no estaría en el funeral”

Can we ask why not any of his family got in touch w us?? Why not a call 2reached out? Why his wife said she won't be at the funeral to Lily https://t.co/kxVOABDF0v — Toni Karayiannis (@ToniKaras) May 24, 2017