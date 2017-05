Sepultarán los restos de Chris Cornell esta tarde en la ciudad de Los Angeles

Poco más de una semana después del repentino fallecimiento de Chris Cornell, sus restos serán sepultados en una ceremonia privada a la que asistirán sus familiares y cercanos en el cementerio Hollywood Forever de la ciudad de Los Angeles. El evento se realizará durante esta tarde.

Tras la despedida privada, se hará un homenaje público para los seguidores del músico que está pauteado para las 18:00 horas de Chile.

El ex Soundgarden, Audioslave y Temple of the Dog, se suicidó el miércoles 17 tras una presentación con Soundgarden. Su cuerpo fue cremado el miércoles 24.

Cornell fue la voz más privilegiada del movimiento grunge y falleció a los 52 años.