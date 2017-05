Así fue el emotivo homenaje de Guns N´ Roses a Chris Cornell

Este fin de semana la banda Guns N´ Roses partió con todo su gira “Not In This Lifetime” en Irlanda, un show que dejó contentos a los fanáticos y que incluso tuvo espacio para homenajear a Chris Cornell.

A diez días de su deceso, la banda liderada por Slash interpretó el tema “Black Hole Sun” de Soundgarden como tributo a Chris Cornell. “Esta es para ti, Chris. Black Hole Sun en directo desde el Slane Castle”, escribió la banda de rock en su perfil de Twitter después de interpretar el sencillo del disco Superunknown.

This one's for you Chris.

Black Hole Sun.

Live from Slane, Ireland.#GNRinSlane

— Guns N' Roses (@gunsnroses) May 27, 2017