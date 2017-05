"Black Mirror": Estos serían los capítulos y directores de la cuarta temporada

Black Mirror, la exitosa serie creada por Charlie Brooker, contaría con una cuarta temporada en Netflix, la cual se estrenará a fin de año. La serie, con la excusa de una “ficción” no muy lejana, ha indagado en los efectos que podría tener la tecnología en la humanidad.

Respecto a la nueva entrega, se filtraron algunos títulos:

“ArkAngel”, dirigido por Jodie Foster

“USS Callister”, dirigido por Toby Haynes(Doctor Who)

“Crocodile”, dirigido por John Hillcoat(On the Road)

“Hang the Dj”, dirigido por Tim Van Patten(The Sopranos)

“Metalhead”, dirigido por David Slade(Hard Candy)

“Black Museum”, dirigido por “aún no confirmado”.

Aunque no se conoce el director de ‘Black Museum’, sí se sabe lo siguiente. De acuerdo al portal DigitalSpy, el capítulo se basará en un antiguo cuento del ilusionista Penn Jillette.

“Tuve una idea para un cuento llamado ‘The Pain Addict’ (o ‘El adicto al dolor’). Yo estaba creando un futuro donde usted podría poner un dispositivo en la cabeza y sentir el dolor de otra persona. Entonces, habría médicos cuyo trabajo sería sentir el dolor del paciente y decir: ‘el brazo izquierdo de él está roto’, explicó Jillette.

“Intenté publicar en el libro y el editor dijo: ‘eso es muy sombrío’. Desde entonces, venimos buscando el lugar adecuado para esa historia, que me pareció muy buena. He intentado escribir una HQ y me dijeron: no. He intentado venderlo como idea para una película y dijeron: no. Entonces, conté todo esto a Charlie Brooker (creador de Black Mirror) y él dijo: ¿Adicto al dolor? Eso es bueno”, indicó el ilusionista.