Licitación del Festival del Huaso de Olmué fue declarada desierta

Nuevamente fue declarado desierto el proceso de licitación para adjudicarse el Festival del Huaso de Olmué por tres años y extendible por uno más. Según explicó a SoyQuillota.cl la asesora jurídica de la Secretaría Comunal de Planificación, Romina Gallardo, Televisión Nacional de Chile, el único oferente, no presentó su propuesta vía digital. La profesional expusó que la señal pública presentó dentro del plazo la oferta en la oficina de partes, pero no a través del portal web. Una situación que se debió a fallas en el sistema. “Mercado Público no les dio un certificado de indisponibilidad, y aunque se inició una incidencia, no se cumplen las bases”, afirmó.

En este escenario, este martes en la mañana el municipio subirá las bases para un nuevo llamado de licitación. Un procesos que será muchos más breve y que podría tener conclusión la próxima semana.

El certamén musical de este año le trajo muy buenos números a TVN, canal que lideró la sintonía durante sus cuatro jornadas, alcanzando un peak histórico de 32 puntos de rating durante su tercera noche.