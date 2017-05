Netflix cancela premier de “Orange is the New Black” a raíz del atentado en Manchester

Este martes 30 de mayo se realizaría en Londres el lanzamiento de la quinta temporada de “Orange is the new black”, actividad en que participaría gran parte del elenco. Sin embargo, desde el servicio de streaming informaron que cancelaron todo debido al trágico atentado del lunes 22 de mayo en Manchester, que cobró la vida de 22 personas y dejó más de 60 heridos.

“A raíz de los terribles acontecimientos en Manchester el lunes por la noche, hemos decidido cancelar nuestra proyección especial de ‘Orange is the New Black’ del martes 30 de mayo. Nuestros pensamientos están con todos los afectados por esta tragedia”, dijeron mediante un comunicado.

Además, Netflix también ha cancelado la premiere de su nueva serie original “Glow”, que se estrena el 23 de junio.

Recordemos que “Orange is the new black”vuelve a la plataforma el próximo 9 de junio y en ella las dinámicas de poder en Litchfield cambian dramáticamente, luego de la reacción de las reclusas frente a una tragedia.