Vocalista de Slipknot confiesa haber sido víctima de abuso sexual

Una de las voces más emblemáticas e inigualables del metal, Corey Taylor, confesó en un programa de televisión ‘The Therapist’ del portal Viceland, que fue víctima de abuso sexual cuando tenía 10 años.

En el registro que circula por YouTube, el cantante decidió contar la difícil situación que le tocó afrontar y que no pudo comentárselo a su familia porque había sido amenazado.

“Fui abusado por alguien del barrio cuando tenía 10 años y no le conté a nadie en mucho tiempo porque él me amenazó con hacerme daño y también a mi mamá. En ese tiempo nos mudábamos mucho, así que debía hacer amigos rápidamente. Había solo una persona con la que me juntaba a jugar y era un chico de 16 años. Él me invitaba a su casa para que tocáramos música. Un día eso se convirtió en otra cosa: él terminó quemando su casa y escaparon en la noche”, reveló el músico entre lágrimas.

Tras ello, el conductor del programa tuvo que recurrir a métodos de relajación para calmar a Taylor. El vocalista de Slipknot también habló sobre sus intentos de suicidio y consumo de drogas.