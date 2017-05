Gal Gadot y Chris Pine: La entrañable pareja de “Wonder Woman”

Publimetro estuvo en Los Ángeles en un encuentro de prensa de la próxima película de DC, “Wonder Woman”. Aquí pudimos hablar con Gal Gadot y Chris Pine, quienes interpretan a la súper heroína y a Steve Trevor, respectivamente. Ellos nos hablaron acerca de lo que implica que esta protagonista llegue por primera vez a la pantalla grande, al igual que la construcción de la relación entre los dos personajes – que tiene un toque cómico muy particular– y sus expectativas alrededor de la cinta

Gal, ¿Cómo es que te preparaste para este personaje que está lleno de elementos mitológicos y una extensa historia?

Gal Gadot : cuando me dijeron que obtuve el papel, enviaron dos cajas con muchos cómics. Leí mucho y hay muchas versiones diferentes de “Wonder Woman” y acordé con Patty (Jenkins) encontrar algo que todas tuvieran en común: su esencia. Descubrimos que es cariñosa y amable, no es un personaje cuadrad. Mantuvimos estas características para el guión. En cuanto a la parte física, me preparé por cinco o seis meses antes de la filmación. Iba al gimnasio, todos los días, por dos horas. Luego hice dos horas de artes marciales y hora y media de equitación. Era bastante trajín, pero este personaje icónico me dio la responsabilidad de hacerlo. Ella es poderosa y fuerte, y eso es algo que no puedes fingir. Pero valió la pena.

En cuanto al vestuario, la primera vez que lo usaste, ¿se sintió raro? ¿o experimentaste algún tipo de incomodidad?

Gal Gadot: la primera vez que me probé el vestuario fue para Batman vs Superman, ellos me dijeron que había obtenido el papel y al día siguiente fui a Michigan para probármelo. No era de mi talla… obviamente. No sé de quién eran esas tallas, pero no dije nada porque estaba muy emocionada y decía “está bien, está bien”. Era muy pequeño, pero me emocioné porque es raro, me lo puse y era “Wonder Woman” y un momento antes, sólo era Gal. Obviamente, tuvo que ajustarse.

¿Tuviste algún momento en el que sentiste el “shock” de interpretar a esta gran mujer?

Gal Gadot: tuve algunos. Cuando sentí que era algo más grande que yo y que no se trataba de mí para nada, que sólo era un recipiente. Cuando entro a la Tierra de Nadie y hago la revelación, lo filmamos en una sola escena, me sentí empoderada y cuando hablo con Steve acerca del acuerdo al que llegamos, porque brinco y entro a escena con toda la actitud.

Como mamá de dos hijas en este momento, ¿que se sintió interpretar a la mujer más poderosa de la cultura popular? y ¿cuál es el mensaje que esperas transmitir a las generaciones jóvenes?

Gal Gadot: sólo sé que este icónico personaje ha estado por 75 años y que nunca lo hemos visto, o su historia, es raro. Y los hombres y niños crecieron viendo a Superman, Batman y Spider-Man, y nunca tuvimos un personaje femenino fuerte para inspirarnos, es por eso que es importante que finalmente vaya a pasar. Y hablo de esto no sólo para las niñas, sino también para los niños. Todo el mundo está hablando acerca del empoderamiento de la mujer y yo pienso que no puedes hablar de eso sin educación, sin ser inclusivo. Así que, siendo madre de dos niñas estoy emocionada de que por fin esté pasando y espero que haya más figuras femeninas fuertes.

Ahora, Chris, vemos que la aproximación entre Steve y Diana fue de muchas formas, ¿cómo fue que trabajaste en ello, con esta intención de representar los contrastes?

Chris Pine: ella tiene superpoderes y puede detener tanques y ese tipo de cosas y yo no. Pero, la disparidad es que ella posee esperanza infinita porque nada la puede detener. Así que provee a personas como yo, -que he visto lo peor que puede hacer la Humanidad- , la esperanza necesaria. Creo que su primer encuentro es, un hombre del siglo XX que ha visto lo peor, con una mujer poderosa que cree que todo es posible, que entra a la Tierra de Nadie y salva a un montón de gente y vence al enemigo.

Otra de las grandes cosas que también llaman la atención de tu personaje es el humor, que se refleja mayormente gracias a tu rostro. ¿Lo improvisaste o tuviste que trabajarlo?

Chris Pine : bueno, gracias. Estaba muy bien escrito, fueron muy buenas improvisaciones y que ella no conociera cosas como el reloj o dijera que su papá es Zeus, ¿cómo reaccionarías a esto? Seguramente te extrañaría. Así que me divertí.

Para los dos. Sus personajes representan la confianza y la valentía, ¿siempre se sintieron así?

Chris Pine: creo que todo es gris y hay ocasiones en las que no nos sentimos fuertes y somos cobardes. Pero lo intentamos, esa es la historia de esta película. Steve Trevor puede parecer un cobarde porque no puede hacerle frente a sus superiores, pero por otro lado sabe que por lo que está luchando es lo correcto, porque va a salvar millones de vidas. Creo que intentar es la parte importante.

Gal Gadot: no sé si siempre he sido valiente, hubo momentos en que lo era y otros en los que no. Siempre tuve confianza y siempre fui amable con gente que ocupaba otros puestos diferentes al mío. Pero pienso que lo hermoso de la historia que mostramos aquí es acerca de lo que crees y de que tenemos esta fortaleza interna y tratamos de hacer lo mejor, de lograr lo que creemos. Entonces, gracias a eso tendremos un mundo mejor. No voy a guerras o estoy involucrada en la política, pero sí intento mejorar mi ambiente inmediato para tener armonía a mi alrededor.