Exito asegurado: series que se estrenaron en 2017 y ya confirmaron segundas temporadas

Este año el público ha esperado con ansías las nuevas temporadas de “House of Cards” (30 de mayo), “Orange is the New Black” (9 de junio), “Game of Thrones”, (regresa el 16 de julio), “The Walking Dead” que suele volver a la pantalla en octubre y “Stranger Things” fijado para el 31 del mismo mes. Pero estas producciones no son las únicas que tendrán nuevos capítulos, el 2017 también tuvo estrenos de series que ya confirmaron nuevos ciclos debido al éxito, por lo que la lista de espera deberá alargarse.

“Una serie de eventos desafortunados”

El 13 de enero se estrenó esta producción de Netflix que se basa en la serie de libros publicados por Lemony Snicket. La historia se centra en la historia de tres niños huérfanos (Klaus, Sunny y Violet) que se van a vivir con un malvado pariente lejano, el Conde Olaf. Éste hara todo lo posible para hacer desaparecer a los pequeños y quedarse con la fortuna que les corresponde por herencia. La producción tuvo buena aceptación en el público que fue el propio autor de las novelas quien confirmó una segunda temporada en Twitter.

“Ingobernable”

En esta producción de Netflix Kate del Castillo encarna a Emilia Urquiza. Ella es la primera dama de México quien se ve envuelta en el atentado de su esposo y por eso se da a la fuga. La serie se estrenó el 24 de marzo y ha tenido buenas críticas por tomar hechos que ocurrieron en la vida real. Tras la buena aceptación se confirmó un segundo ciclo contemplado para 2018.

“Riverdale”

Basada en la serie de cómic “Archie”, la historia se centra en una ciudad llamada Riverdale donde un grupo de jóvenes deberá descifrar un misterioso accidente que ocurrió en la localidad. La producción se estrenó el 26 de abril y con sólo seis episodios en el primer ciclo ya se confirmó el estreno de la segunda temporada para fines de 2017.

“Las Chicas del cable”

Ambientada en Madrid durante los años 20, la serie de Netflix cuenta la historia de Lidia, Carlota, Ángeles y Marga quienes trabajan como operadoras en una empresa de telecomunicaciones. La producción fue la primera de la plataforma de streaming en producirse en España y ya confirmó una segunda temporada (prevista para diciembre de este año y un tercer ciclo que estará disponible el 2018.

“Taboo”

La apuesta de la BBC y transmitida por Fox Premium se estrenó el 12 de marzo y cuenta la historia de James Keziah (Tom Hardy). El protagonista, que se le dio por muerto, regresa a Londres para vengar el asesinato de su padre y enfrentar un oscuro pasado. La apuesta dirigida por Steven Knight y creada junto a Hardy también tendrá una segunda temporada que también contará con ocho episodios.

“13 Reasons Why”

Ha sido una de las series revelaciones de Netflix en lo que va de 2017. Con trece episodios la producción cuenta la historia de Hannah Baker (Katherine Langford). Ella es una joven que deja 13 cintas donde explica por qué se suicida mientras su amigo Cale (Dylan Minnettte) poco a poco conoce a los culpables de la tragedia. “13 Reasons Why” contó tuvo a Selena Gómez en la producción ejecutiva y la trama continuará porque también se anunció que el segundo ciclo que estará disponible durante 2018.