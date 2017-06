Jim Carrey podría enfrentar un juicio por el suicido de su novia Cathriona White

Jim Carrey todavía no podrá salir adelante tras la muerte de su ex novia. El actor sería citado a juicio en abril de 2018. Esto tras la determinación de que una jueza de la Corte Suprema de Los Ángeles determinara que era necesario abrir un caso en su contra a causa de las demandas presentadas por la madre y el ex esposo de Cathriona White.

Brigid Sweetman y Mark Burton acusaron al actor de haberle proporcionado a su entonces novia medicamentos con prescripción médica, los cuales ella utilizó para suicidarse. En su defensa Carrey siempre ha señalado que estas acusaciones carecen de credibilidad y que los datos brindados son “confusos”. Pero la magistrada considera necesario estudiar el caso más a fondo.

La fase oral del juicio iniciará el 26 de abril del 2018 y el representante legal de los demandantes pidió a la jueza que no demorara en tomar una decisión final sobre la apertura del juicio ya que la incertidumbre es un trato desfavorable para sus representados.

Cathriona White se quitó la vida en septiembre de 2015, después de haberse separado por un tiempo de Jim Carrey .El abogado del actor señaló que, de tener que ir a un juicio, esto será algo devastador para su representado. “El señor Carrey amaba a la señorita White con locura, así que obviamente será un proceso muy duro para él“.

Según el defensor del protagonista de “The Truman Show”, este no está siendo acusado de vender drogas, sino de que puso al alcance de la maquillista unas pastillas que habían sido prescritas para él, por las cuales la joven falleció a causa de una sobredosis no accidental.