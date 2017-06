Las condiciones de Carcuro para gritar “gol” en la Copa Confederaciones

Hace unos días, el Área Deportiva de Televisión Nacional lanzó un nuevo spot de cara a la Copa Confederaciones que se realizará en Rusia desde el 17 de junio al 2 de julio. Un video que apela a la emotividad, tal como lo ha hecho toda la campaña promocional, y que se centra en la historia de los relatos de Pedro Carcuro, quien nunca ha gritado la palabra gol.

“Mi gol no lo gritaste, pero este va a ser el más importante de todos”, le dice Patricio Yáñez con un poco de humor a su compañero en la citada propaganda , donde además se puede ver que a Carcuro le piden expresamente que que lo haga en el evento deportivo que se aproxima. Un video que, entre broma y emotividad, abre la posibilidad de que el relator por fin grite “gol”.

“Yo no he prometido nada. Partamos de ahí”, expresa enfático Pedro Carcuro en entrevista con Publimetro, argumentando que este estilo que lleva años con él nació de manera natural y, de hecho, ni siquiera está seguro de haberlo hecho distinto. “A lo mejor en algún momento grité gol, pero naturalmente se me fue dando esta forma de relatar y la asumí como algo particular y que se me había ocurrido en buena hora. Además, el estilo tuvo un buen resultado, pese a que no estaba preparado ni nada”, asegura.

Sin embargo, con el paso de los años Carcuro incluso se preguntó el por qué tenía este estilo único y llegó a una conclusión: “Gritar gol es lo que gritamos todos cuando estamos viendo un partido, entonces dije ‘en vez de formar parte del coro, por qué no aprovecho esos segundos para contarle a la gente lo qué estoy viviendo y cómo lo estoy sintiendo”. Y pese a que él siempre se ha sentido a gusto narrando así los encuentros de Chile y otros equipos, desde TVN le han pedido expresamente que en esta Copa Confederaciones rompa su sello.

“Esta mañana estaba con los directores del Área Deportiva y me decían ‘tienes que gritar gol’. Yo les dije, ‘bueno, está bien, pero tenemos que esperar una situación especial. No voy a gritar gol en cualquier partido”, confiesa, agregando que si bien está la posibilidad de que lo haga, aún no es un hecho. “Esperemos a ver como se desarrolla la Copa Confederaciones. Si Chile llega al final, vale la pena dejar las últimas gotas de garganta en un grito apasionado de un gol de Chile”, dice advirtiendo que “puede que sea la única vez que grite gol”.

Además de prepararse para la Copa Confederaciones, Pedro Carcuro tiene su agenda de trabajo llena con su programa “El sillón de Pedro presidencial”, espacio donde entrevista a los candidatos presidenciales. “Se me vino muy pesada la mano”, comenta, agregando que los problemas se suscitaron porque le programa partió un par de semanas a tratado debido a que Ricardo Lagos se bajó de la carrera y también se sumaron los candidatos del Frente Amplio. “En 8 días entrevistaré a 4 candidatos. Me iré del canal al avión, ya que el programa lo termino el 12 y el 13 me voy a Rusia”, sentencia.