Netflix cancela la serie “Sense8” luego de dos temporadas

Una nueva serie de Netflix ha sido cancelada. Ha una semana de haber puesto fin a la producción “The Get Down”, la plataforma de streaming ha confirmado que “Sense8” llegará a su fin luego de dos temporadas.

La vicepresidenta de contenido, Cindy Holland, habló con el portal The Hollywood Reporter respecto a la importancia de la producción.

Creada por las hermanas Lana y Lily Wachowski, se estrenó hace dos años y había causado buen impacto entre el público, logrando una gran cantidad de seguidores, quienes habían comenzado una campaña en redes sociales para evitar la cancelación.

El actor Brian J. Smith, quien interpreta a Will Gorski había promovido un mensaje dirigido a los fans de la serie para que se manifestaran en redes sociales contra la cancelación de Sense8. “Quizá es momento de hacer un poco de ruido”, escribió Smith. Acto seguido nació el hashtag #RenewSense8.

This might be a good time to start making some noise. https://t.co/N08EgzD8E4

Por eso, ahora que se ha confirmado la noticia, el actor se manifestó triste en redes sociales.

Sorry guys. Thanks for your passion and support these last few days, was very moving to see your love for the show. En Evant! https://t.co/77H3Ob7OGB

