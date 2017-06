Pilar Ruiz sorprende con notable recuperación a meses de su grave accidente

Gracias a mis #fisioterapeuticos y todo el personal del piso de #trauma del #hospitaljacksonmemorial por la paciencia y el ánimo q me dieron durante mi estadía . Que Dios los bendiga y espero verlos en otras circunstancias 🍻

A post shared by pilar ruiz (@pilydr_) on May 30, 2017 at 1:15pm PDT