¡Se paró y se fue! Maluma abandonó entrevista porque le preguntaron por la canción "4 Babys"

Se está volviendo coún que los entrevistados se paren y se vayan cuando se les pregunta por algo que no quieren hablar. Hace un tiempo pasó con Ricardo Arjona, quien al ser consultado por las críticas a su música no aguantó y se fue sin pensarlo. Esta vez fue el turno de Maluma, el reggaetonero colombiano quien no soportó que se le preguntara por su canción “4 Babys”, que ha estado en la polémica porque muchos la catalogan de machista.

Pero en la entrevista no estaba solo, pues el también cantante colombiano Felipe Peláez, lo estaba acompañando, y es que los dos grabaron un tema llamado Duele tanto.

En video quedó registrado el momento en que el periodista Tony Dandrades, para Univisión, le hace la pregunta referente al tema y Maluma, asegura que la entrevista debía enfocarse en Pipe y en la canción.

“¿Cuando tú grabaste “4 Babys” esperabas tanta controversia?”, fue la pregunta exacta que le hizo el periodista. Luego de eso Tony agregó que la conversación debía tener preguntas y respuestas por parte de los dos cantantes colombianos.

“¿Pipe tú harías un trap?”, dijo el periodista, lo cual calentó los ánimos, y justo en el momento en el que Pipe iba a responder, Maluma dijo que era mejor que no lo hiciera, se levantó y dejó la conversación.

Luego se escucha de fondo a Maluma molesto, asegurando que ya no está para responder ese tipo de preguntas. Finalmente, Pipe y Tony continúan con la entrevista. Hasta el momento el video, que se encuentra en YouTube, ha tenido cerca de 100 mil visitas en menos de 24 horas.