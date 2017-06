We are the grand comienza a despedir su álbum "Volver"

Poco más de un año a pasado desde que We are the grand publicará su segundo álbum llamado “Volver”, el que ha logrado que estos últimos 15 meses se convirtieran en los más importantes de sus cerca de siete años de carrera. Un salto que la banda define como parte de la madurez que ha tenido el grupo este tiempo en que han estado tocando en distintas ciudades de Chile, visitar por cuarta vez México y ser parte de los carteles de los festivales Vive Latino y Lollapalooza Chile. “El balance es súper bueno. Partiendo de que quedamos súper contento con el disco, el trabajo que hicimos y todo lo que ha pasado. Han sido puras buenas cosas. A nuestros conciertos va mucha más gente”, cuenta el guitarrista Fernando Lamas.

Un álbum que apostó por volver a cantar en español, luego de que su debut de 2012 “Until the morning” fuera en inglés. “Yo creo que se nos abrieron más puertas. No se si es por el idioma. Prefiero pensar y creer que es más cercano, Las letras que son super personales y honestas. Tiene que ver con el mensaje, las letras y la madurez del grupo”, reflexiona el guitarrista

Este viernes 2 de junio We are the grand comienza a despedir “Volver” con el segundo show más importante del grupo este 2017. Tras presentarse en Lollapalooza Chile a comienzos de años, el grupo está a horas del que será su presentación más ambiciosa a realizarse en el teatro La Cúpula. “Como el año pasado iniciamos en el Nescafé, queremos cerrar esta etapa del disco en La Cúpula. Al estar toda la gente parada, tiene otra vibra. Es más desordenado. Queremos aprovechar la instancia de hacer un show visual muy potente y juntar, de alguna manera, a amigos que estarán invitado”, cuenta Lamas y adelanta: “Haremos un repaso de todo lo que es “Volver” y ,si llegamos bien, mostrar canciones nuevas”.

Pero los desafíos no terminan este fin de semana, ya que e grupo fue confirmado para el festival Lollapalooza Chicago el 5 de agosto. “Es una experiencia que va estar súper buena. Ninguno conoce Chicago, es el original, tiene toda una historia y, si no me equivoco, son cuatro días en los que no hay grupos latinosa excepción de nosotros y Dj Who”, dice el vocalista Sebastián Gallardo.

En paralelo a este cierre a esta etapa, el grupo ya está pensando en nueva música para poder mostrar a fines de este 2017. “Ya estamos trabajando en modo pasivo en el próximo disco. Hay que trabajar de manera enfocada el tercer disco. Hay que aprovechar este impulso. Muchas canciones llegan justo cuando uno no se sienta con la guitarra”, cuenta Lamas.

We are the grand se presenta este viernes 2 de junio junto a las bandas Telebit de Colombia y los méxicanos Camilo Séptimo. Las entradas se pueden adquirir por el sistema Puntoticket.