Wisin: a la victoria

Antes de que el “Despacito” de Luis Fonsi apareciera en las radios, el puertorriqueño Wisin dominaba las pistas de baile con “Vacaciones”, el primer adelanto de “Victory”, su cuarto disco en solitario que será publicado en julio. Un trabajo lleno de colaboraciones como la de Ozuna en el segundo single “Escápate conmigo” y entre las que destacan Timbaland, Don Omar y Daddy Yankee. Hoy, el cantante destaca por su participación en la canción de Chayanne “Qué me has hecho”, un dueto que vuelve a dejar en claro que el género reggaetón tomó nota que el futuro está en la fórmula de la fusión de estilos. Así lo confirma Wisin, quien conversó con Publimetro sobre su próximo álbum, su labor como productor de CNCO, el grupo conformado por cinco jóvenes que son los responsables de otro de los hits del verano pasado “Reguetón lento” y su relación con Chile.

Estás a punto de sacar “Victory”. ¿Qué podremos escuchar en este trabajo?

Es un disco alegre en muchos aspectos. En él vuelvo al reggaetón. “Escápate conmigo” es totalmente reggeatón . Y como ya escucharon en “Vacaciones”, es una fusión tropical con una base de reggeatón. Lo que estoy trabajando es esta formula. Lo que van a escuchar es un álbum alegre con muchas fusiones. De fiesta para que la gente, cuando salga de rumba, ponga mi música.

¿Cómo se va evolucionando a esta fórmula de la fusión? Está dando muy buenos resultados. Lo vimos con “Vacaciones” y con “Despacio” de Luis Fonsi.

Yo creo que cuando estas en el estudio, tienes la oportunidad de hacer cosas grandes y he tratado de hacerlo, no tan solo por mí, sino por el respeto que me han dado millones de fanáticos. Traté de hacer algo diferente e interpretarlo de la mejor manera para que la gente entendiera que puede escuchar cosas nuevas de “Doble u” y lo logramos.

“Los vaqueros” (2015) fue una trilogía, tus discos solista son todos extensos y este nuevo trabajo viene en ese mismo camino. ¿Por qué seguir apostando por producciones tan largas?

Cuando hago un disco no lo hago por el negocio. Lo hago por darle al público lo mejor que puedo dar. Yo creo que eso es lo más importante. Si en este nivel de mi carrera trabajo pensando en el dinero o los premios que me voy a ganar, no estoy haciendo un disco honesto. Es para mi enriquecimiento personal y no es la idea. A parte de darle las gracias genuinas a los millones de fanáticos, mi respeto es con la música. Yo les doy buena música y ellos disfrutan con ella. Hay una combinación y un intercambio de emociones entre el público y el artista. Seguimos haciendo grandes colaboraciones y esperemos que le guste lo que estamos haciendo. Lo hacemos por ellos.

En estos tiempos uno ve artistas sacar singles, pero tu apuestas por el disco completo. ¿Crees en el formato?

Lo que pasa es que a la hora de salir de gira y ponerle un nombre o concepto, tenemos que sacar un disco para poder presentarle al público algo nuevo. En el caso de Chile, que yo he ido varias veces, tendría que presentarle música nueva. Obviamente cantaría los éxitos, pero también tengo que ir a presentarles una propuesta nueva para que ellos disfruten. Lo más importante y vigente es un disco.

¿Qué has descubierto de ti a la hora de trabajar como productor para el grupo CNCO?

Mira, desde los tiempos de Wisin y Yandel yo he tenido que ver mucho con temas que han tenido éxitos, No tan solo míos sino que de otros artistas. Por eso, lo interesante de mi carrera de solista es poder darle al público cosas nuevas después de tantos años de carrera. Eso es interesante, porque es algo refrescante. El poder producir y componer hacer cosas grandes con otros. Les estoy dando el 120% y está dando resultado. Con CNCO yo dirijo una operación, que, por mi experiencia, trato de dar mi granito de arena con todo mi equipo de trabajo. Pero si todos los involucrados no hubieran aportado el 120% en sus vocales, en el empeño a lo que están haciendo, lo que yo hice no valdría nada. El crédito no es mío. Ellos han luchado por estar donde están. Y que bendición que sea yo el que produjera sus disco. Es una bendición.

¿Cómo ves tu relación con el público chileno y cuándo te tendremos por acá?

Me encanta Chile y su gente. Veo las listas y mis temas están siempre en los primeros lugares. Es una bendición. Ese cariño es el premio más grande que los artistas podemos tener. Estoy deseoso de volver para presentarles mi nueva música con un show nuevo y espectacular que estamos creando.