Esta sería la razón por la que Netflix canceló la serie "Sense8"

Este jueves, los directores de Netflix tomaron una decisión definitiva. Después de apenas dos temporadas, la exitosa serie “sense8” fue cancelada.

Según la vicepresidenta de contenido original de la plataforma digital, Cindy Holland:

A principios de mayo, los rumores habían iniciado cuando se comenzaron las negociaciones con el elenco del show. El actor Brian J. Smith, quien le da vida al oficial Will Gorski, informó a través de su cuenta de Twitter que el futuro del programa estaba en peligro.

Pese a la cancelación, Holland tuvo muy buenas palabras hacia el show:

“Es todo lo que tanto nosotros como los aficionados soñamos que sería: audaz, emocional, impresionante, y totalmente inolvidable. Nunca ha habido un espectáculo más verdaderamente global con un elenco y equipo de trabajo igualmente diverso e internacional, que se refleja en la comunidad interconectada de los profundamente apasionados fanáticos de todo el mundo. Damos las gracias a Lana, Lilly, Joe y Grant por su visión, a todo el elenco y al equipo del show por su arte y su compromiso”.

Thank you for being a part of our journey. Sensates forever. pic.twitter.com/SClwiY3rwy

— Sense8 (@sense8) June 1, 2017